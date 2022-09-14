Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 1:11 у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу, жителів закликали пройти до укриття.

Інформація про вибухи з'явилась 1:20. Офіційної інформації поки немає, але у місті видно дим.

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