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Головна війна з Росією У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві прогриміли вибухи

14 вересня, 2022 середа
01:28
війна з Росією Миколаїв

У ніч з 13 на 14 вересня жителі Миколаєва почули потужні вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 1:11 у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу, жителів закликали пройти до укриття.

Інформація про вибухи з'явилась 1:20. Офіційної інформації поки немає, але у місті видно дим.

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