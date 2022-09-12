Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.

"Вчора, 11 вересня, о 23:55 обстрілів зазнало Березнегувате Березнегуватської громади. Пошкоджено газопровід, житлові будинки, адміністративну будівлю та технічні споруди комунального підприємства, магазини. Також о 22:25 зафіксовано обстріли прилеглої території села Калачеве Березнегуватської громади. Детальна інформація уточнюється", - пише Кім.

Близько 13:00, 11 вересня, були обстріли в Широкому Широківської громади.

"Зруйновано один будинок. З 17:00 до 20:00 були обстріли за межами села. Сьогодні, 12 вересня, близько 01:00 в селищі також зафіксовано обстріли. Влучання були по відкритим територіям та дорожньому покриттю. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти сьогодні, 12 вересня, обстріляли околиці Новоолександрівки Інгульської територіальної громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Ракетних обстрілів зазнав Вознесенський район.

"Вдень, 11 вересня, близько 11:14 за інформацією ОК "Південь" стратегічною авіацією ворог доправив по Вознесенську три крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Без постраждалих", - пише Кім.

Як повідомляє Вознесенська РДА, у ході обстеження комісією міської ради встановлено часткову руйнацію 40 житлових будинків. До лікарні з травмами потрапило п’ять людей, з них одна дитина.

Кім інформує, що у Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення.

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