Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Усього в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 834 людини, ще 2079 українців отримали поранення.

Станом на 12 вересня в цю кількість постраждалих не входять загиблі у Маріуполі та Волновасі. У цих містах наразі неможливо підрахувати точну кількість жертв.