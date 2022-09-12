На Донеччині російські окупанти за добу вбили 3 і поранили 8 мирних жителів
За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Усього в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 834 людини, ще 2079 українців отримали поранення.
Станом на 12 вересня в цю кількість постраждалих не входять загиблі у Маріуполі та Волновасі. У цих містах наразі неможливо підрахувати точну кількість жертв.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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