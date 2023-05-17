Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті спалахнули пожежі після вибухів.

"Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - написав він о 23: 35.

Однією з "військових цілей", в яку влучили росіяни в Миколаєві, став супермаркет. Це видно зі світлини, яку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виклав у телеграм-каналі.

Перед тим Віталій Кім закликав мешканців міста бути обережними, окремо згадавши про Інгульський район.

Згодом Кім натякнув, що одне з місць, куди сталося влучання, "засвітили" через геолокацію любителі фотографувати прильоти.

Також він повідомив, що відомо про постраждалу внаслідок обстрілів. Жінка дістала осколкове поранення.

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 23:09 16 травня. Відбій повітряної тривоги - о 00:12 уже нової доби, 17 травня.