Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у telegram.

За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - написав Сєнкевич.

25 червня селище Десна на Чернігівщині зазнало ракетного обстрілу.

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