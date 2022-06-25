У Миколаєві пролунали вибухи
У суботу, 25 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у telegram.
За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.
"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - написав Сєнкевич.
- 25 червня селище Десна на Чернігівщині зазнало ракетного обстрілу.
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