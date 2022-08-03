У Миколаєві пролунали вибухи: зруйновано супермаркет, виникла пожежа
У Миколаєві близько 5:00 3 серпня пролунали сильні вибухи, унаслідок яких в одному районі міста зруйновано супермаркет, у іншому - спалахнула пожежа
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.
"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько 5:00. Є "прильоти". В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет", - зазначив він.
На місці обстрілу працюють рятувальні служби. Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити подробиці пізніше.
- Увечері 2 серпня в Миколаєві також пролунали вибухи. У місті виникла пожежа
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