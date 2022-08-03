Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.

"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько 5:00. Є "прильоти". В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет", - зазначив він.

На місці обстрілу працюють рятувальні служби. Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

Увечері 2 серпня в Миколаєві також пролунали вибухи. У місті виникла пожежа

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