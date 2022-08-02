У Миколаєві пролунали вибухи. У місті пожежа
Перед тим в регіоні оголосили повітряну тривогу
Про це повідомляє Суспільне.
За даними місцевих ЗМІ, пролунало щонайменше п'ять вибухів.
Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в одному з районів міста спалахнула пожежа. Є також проблеми з електрикою.
- 2 серпня увечері РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО.
- У вівторок, 2 серпня, українська протиповітряна оборона збила 2 ракети над Вінницькою областю.
- Окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Постраждалих унаслідок вибухів на Львівщині немає.
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