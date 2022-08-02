Про це повідомляє Суспільне.

За даними місцевих ЗМІ, пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в одному з районів міста спалахнула пожежа. Є також проблеми з електрикою.

2 серпня увечері РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО.

У вівторок, 2 серпня, українська протиповітряна оборона збила 2 ракети над Вінницькою областю.

Окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Постраждалих унаслідок вибухів на Львівщині немає.