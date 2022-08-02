Над Вінниччиною збили дві російські ракети, - ОВА

Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"2 ракети над Вінницькою областю збила ППО", - написав Борзов.

Повітряну тривогу в області оголосии о 16:52, вона тривала до 18:20.

Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. Станом на 21 липня кількість загиблих внаслідок російського теракту становила 26 осіб. 2 серпня помер поранений внаслідок російського обстрілу дитячий невролог Павел Ковальчук. Таким чином, кількість загиблих зросіла до 27 людей.

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