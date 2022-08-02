Над Вінниччиною збили дві російські ракети, - ОВА
У вівторок, 2 серпня, українська протиповітряна оборона збила 2 ракети над Вінницькою областю
Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"2 ракети над Вінницькою областю збила ППО", - написав Борзов.
- Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. Станом на 21 липня кількість загиблих внаслідок російського теракту становила 26 осіб. 2 серпня помер поранений внаслідок російського обстрілу дитячий невролог Павел Ковальчук. Таким чином, кількість загиблих зросіла до 27 людей.
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