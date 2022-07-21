Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.

"Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога…" - наголосив він.

За словами Сергія Борзова, у дівчини було обпечено 98% тіла внаслідок ракетного удару.

Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр.

Після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей.

Радник президента Михайло Подоляк заявив, що російські ракетні обстріли українських міст є "схваленою військовою стратегією" країни-агресора.

Після обстрілу Вінниці посольство США закликало своїх громадян їхати з України.

Дівчинка Ліза, яка загинула у Вінниці, знімалась у ролику Зеленської.

Вранці 16 липня очільник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці вижила й отямилася.

16 липня у Вінниці надзвичайники завершили розбирати зруйновані будівлі після ракетних ударів армії РФ.

17 липня у Вінниці попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу.

17 липня у Вінниці відмовилися зносити Будинок офіцерів, у який влучила російська ракета.

18 липня посли Євросоюзу, Ізраїлю та Швейцарії відвідали Вінницю, яка постраждала від російських обстрілів.

19 липня у Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яку було поранено внаслідок ракетного удару російських окупантів.

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