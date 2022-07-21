Російський ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26
Унаслідок ракетного удару РФ по Вінниці в лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.
"Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога…" - наголосив він.
За словами Сергія Борзова, у дівчини було обпечено 98% тіла внаслідок ракетного удару.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр.
- Після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей.
- Радник президента Михайло Подоляк заявив, що російські ракетні обстріли українських міст є "схваленою військовою стратегією" країни-агресора.
- Після обстрілу Вінниці посольство США закликало своїх громадян їхати з України.
- Дівчинка Ліза, яка загинула у Вінниці, знімалась у ролику Зеленської.
- Вранці 16 липня очільник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці вижила й отямилася.
- 16 липня у Вінниці надзвичайники завершили розбирати зруйновані будівлі після ракетних ударів армії РФ.
- 17 липня у Вінниці попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу.
- 17 липня у Вінниці відмовилися зносити Будинок офіцерів, у який влучила російська ракета.
- 18 липня посли Євросоюзу, Ізраїлю та Швейцарії відвідали Вінницю, яка постраждала від російських обстрілів.
- 19 липня у Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яку було поранено внаслідок ракетного удару російських окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.19
Купівля 36.19Продаж 37.11
-
EUR
Купівля 36.49Продаж 37.67
- Актуальне
- Важливе