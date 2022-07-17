У Вінниці в останню путь провели загиблу внаслідок російського обстрілу чотирирічну Лізу
У Вінниці попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу
Про це інфомрує Суспільне.
Церемонія прощання з Лізою Дмитрієвою відбулася у Спасо-Преображенського кафедральному соборі. Прийшли кілька десятків людей.
Чотирирічну дівчинку поховали на міському кладовищі на Сабарові, де скрипалі зіграли "Червону калину". Бабуся Лариса розповіла, що дівчинка любила гру скрипки.
Колега бабусі Гелена Сидоренко розповіла про родину Дмитрієвих: "Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: "Не спиш". А бабуся робила вигляд, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам'ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім'ї - найважче".
У день обстрілу, 14 липня, Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. У дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці. дівчинка загинула миттєво. Маму з травмою черева госпіталізували.
Відразу після ракетного удару мама Лізи у телефонній розмові розповіла, що її донька загинула, розповіла бабуся дівчинки Лариса. Утім нині жінка цього не пам'ятає. Лікарі заборонили розповідати пацієнтці правду.
"Ірина важка, правда, стабільно. Добре, що вона прийшла в свідомість. Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували. І сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які необхідні їй, і тим людям, які потерпіли від трагедії. Адже, окрім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали", - каже вінничанка Олена Верлан-Кульшенко.
Також у Вінниці загинули ще два хлопчики - семи та восьми років. Один із них проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший - чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр.
- Після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей.
- Радник президента Михайло Подоляк заявив, що російські ракетні обстріли українських міст є "схваленою військовою стратегією" країни-агресора.
- Після обстрілу Вінниці: посольство США закликало своїх громадян їхати з України.
- Дівчинка Ліза, яка загинула у Вінниці, знімалась у ролику Зеленської.
- Вранці 16 липня очільник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці вижила і прийшла до тями.
- У Вінниці надзвичайники завершили розбирати зруйновані будівлі після ракетних ударів армії РФ. Внаслідок обстрілу загинули 24 людини, 68 перебувають у лікарні.
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