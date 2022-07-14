"Не помилка, а затверджена військова стратегія": Подоляк про удари РФ по Вінниці, Кременчуку, Часовому Яру і Харкову
Радник президента Михайло Подоляк заявив, що російські ракетні обстріли українських міст є "схваленою військовою стратегією" країни-агресора
Про це він написав у twitter.
"Вінниця, Кременчук, Часів Яр, Харків. Атаки РФ на мирні українські міста – не помилка, а схвалена військова стратегія. Росія не може перемогти Збройні сили України в бою, тому вдається до варварства: теракти, руйнування інфраструктури та масові вбивства мирного населення", - сказав Подоляк.
За його словами, РФ здійснює атаки, щоб змусити українців "до миру за будь-яку ціну".
"У Кремлі живуть за посібниками з ведення воєн середньовіччя: вірять, що жорстокі злочини можуть зламати волю українців і змусити їх "до миру за будь-яку ціну". Але це не працює: кожен теракт об'єднує суспільство і наближає поразку РФ. Прийде час розплати", - додав він.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.
- 8 липня ми писали, що окупаційні війська посилили нічні обстріли Харкова. Гинуть мирні мешканці, руйнування зазнають житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, інфраструктура міста. Те саме – в містах та селах області.
- 11 липня на Донеччині після обстрілу ракетами міста Часів Яр з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали 30 загиблих і 9 поранених. Згодом кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей.
- 14 липня ракетний удар по Вінниці забрав життя 22 людей, 115 поранено. Ще 39 людей поки вважаються зниклими безвісти.
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