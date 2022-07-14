"Не помилка, а затверджена військова стратегія": Подоляк про удари РФ по Вінниці, Кременчуку, Часовому Яру і Харкову

Про це він написав у twitter.

"Вінниця, Кременчук, Часів Яр, Харків. Атаки РФ на мирні українські міста – не помилка, а схвалена військова стратегія. Росія не може перемогти Збройні сили України в бою, тому вдається до варварства: теракти, руйнування інфраструктури та масові вбивства мирного населення", - сказав Подоляк.

За його словами, РФ здійснює атаки, щоб змусити українців "до миру за будь-яку ціну".

"У Кремлі живуть за посібниками з ведення воєн середньовіччя: вірять, що жорстокі злочини можуть зламати волю українців і змусити їх "до миру за будь-яку ціну". Але це не працює: кожен теракт об'єднує суспільство і наближає поразку РФ. Прийде час розплати", - додав він.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.

8 липня ми писали, що окупаційні війська посилили нічні обстріли Харкова. Гинуть мирні мешканці, руйнування зазнають житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, інфраструктура міста. Те саме – в містах та селах області.

11 липня на Донеччині після обстрілу ракетами міста Часів Яр з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали 30 загиблих і 9 поранених. Згодом кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей.

14 липня ракетний удар по Вінниці забрав життя 22 людей, 115 поранено. Ще 39 людей поки вважаються зниклими безвісти.

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