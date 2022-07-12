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Головна війна з Росією Кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей

Кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей

12 липня, 2022 вiвторок
22:05
війна з Росією

Унаслідок обстрілу Росією п'ятиповерхового будинку в місті Часів Яр Донецької області загинуло щонайменше 45 людей

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

"Станом на 19:30  виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

За даними головного управління ДСНС у Донецькій області, станом на 18:00 вівторка, 12 липня, було розібрано понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.

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Донеччина
ДСНС
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