Кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей
Унаслідок обстрілу Росією п'ятиповерхового будинку в місті Часів Яр Донецької області загинуло щонайменше 45 людей
Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.
"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
За даними головного управління ДСНС у Донецькій області, станом на 18:00 вівторка, 12 липня, було розібрано понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.
- Раніше, ввечері 9 липня, окупанти обстріляли Часів Яр із реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе