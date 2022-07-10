У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки перебувають щонайменше 34 людини, серед них дитина, - очільник ОВА
Після обстрілу ракетами міста Часів Яр на Донеччині під завалами багатоповерхівки залишаються щонайменше три десятки мирних жителів. Рятувальники дістали лише 6 загиблих і 5 поранених
Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
9 липня ввечері рашисти обстріляли ракетами з Урагану Часів Яр. Рятувальники досі дістають з під завалів мирних мешканців. Уже дістали 6 загиблих і 5 поранених.
"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі. У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники - намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина", - пише Кириленко.
Рятувальники встановили контакт із двома людьми, які опинилися під завалами.
- Впродовж 9 липня росіяни стріляли вздовж лінії зіткнення та по містах у відносному тилу на Донеччині. Щонайменше 6 людей загинуло, 8 поранені.
- У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунають вибухи. У Шахтарську оголосили евакуацію.
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