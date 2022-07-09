Наслідки обстрілу на Донеччині: Пожежа в полях, зруйновані помешкання та щонайменше 6 загиблих
Впродовж 9 липня росіяни стріляли вздовж лінії зіткнення та по містах у відносному тилу на Донеччині. Щонайменше 6 людей загинуло, 8 поранені
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"В Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника області, росіяни обстріляли звільнену Павлівку у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок. В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях. В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив.
"У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах — вже зараз відомо про 1 загиблого і 3 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика", - сказав Кириленко.
Одна людина загинула і одна травмувалась через обстріли окупантів у Переїзному Званівської громади. У Світлодарській громаді поранено четверо людей.
- Росіяни 9 липня вдарили ракетами по житловому району Харкова, унаслідок чого поранено 6 жінок, зокрема дитину, пошкоджено будинки.
- Також рашисти обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.
- Ввечері 9 липня окупаційні сили відкрили вогонь по Дніпропетровській області.
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