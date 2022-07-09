У Харкові пролунали вибухи
У Харкові близько 10:02 9 липня було чутно вибухи
Про це повідомило Суспільне Харків у телеграмі.
"Вибух у Харкові", - зазначили в медіа.
У телеграмі "єТривоги" також попередили про вибухи й закликали містян бути обережними.
- 9 липня українські прикордонники показали, як на Харківщині знищили щонайменше 5 росіян за допомогою дрона з вибухівкою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе