Про це повідомило Суспільне Харків у телеграмі.

"Вибух у Харкові", - зазначили в медіа.

У телеграмі "єТривоги" також попередили про вибухи й закликали містян бути обережними.

9 липня українські прикордонники показали, як на Харківщині знищили щонайменше 5 росіян за допомогою дрона з вибухівкою.

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