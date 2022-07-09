Про це Держприкордонслужба повідомила у фейсбуці.

"Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки. Як наслідок, на Росію відправлять щонайменше 5 пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції", - наголосили в ДПСУ.

9 липня українські десантники показали, як знищили 9 російських танків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb