На Харківщині прикордонники знищили 5 окупантів за допомогою дрона
Українські прикордонники показали, як знищили на Харківщині щонайменше 5 росіян за допомогою дрона з вибухівкою
Про це Держприкордонслужба повідомила у фейсбуці.
"Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки. Як наслідок, на Росію відправлять щонайменше 5 пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції", - наголосили в ДПСУ.
- 9 липня українські десантники показали, як знищили 9 російських танків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе