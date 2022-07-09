Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", - зауважили у відомстві.

8 липня українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

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