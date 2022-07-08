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Дитсадки, лікарні, школи, житлові будинки: як Росія нищить все живе на Харківщині

Володимир Кравченко
8 липня, 2022 п'ятниця
19:00
Статті

Російські окупаційні війська посилили нічні обстріли Харкова. Гинуть мирні мешканці, руйнування зазнають житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, інфраструктура міста. Те саме – в містах та селах області

У четвер, 7 липня, вночі Росія випустила обойму ракет по Харкову. Дві з них прийшлися по школі-інтернату для дітей з вадами зору. 

Напередодні ракетними ударами було завдано серйозних руйнувань одній з гімназій міста, 

Днем раніше був розбитий корпус педагогічного університету ім. Сковороди на Салтівці. Загинув 40-річний охоронець закладу. 

Серед пошкоджених приміщень вишу – сам корпус, бібліотека, музей, редакція газети "Вчитель", ректорський відділ та український мовно-літературний факультет ім. Григорія Квітки-Основ'яненка. Зазнали пошкоджень прилеглі житлові будинки. 

Півторамільйонне прикордонне місто постійно зазнає російських бомбардувань з 24 лютого. Але протягом останнього місяця інтенсивність обстрілів дуже зросла – надто збільшилося число нічних обстрілів.


історичний центр Харкова. Фото: Володимир Оглоблін

7 липня в Україні – свято Івана Купайла – одне з давніх, дохристиянських свят східних слов’ян. За традицією, цієї ночі зазвичай палять вогнища та стрибають через них, водять хороводи, плетуть та пускають на воду вінки, збирають трави, обливаються джерельною водою, шукають "цвіт папороті".

Глибокої ночі на Івана Купайла балістичні ракети прилетіли з прикордонного Білгорода  – з  того краю, який колись належав Україні. Традиції святкувань там збережені, але агресору, схоже, треба, щоб навіть на свята ночами сусіди-українці не спали – пишуть харківські користувачі соцмереж.

Факти свідчать, що агресор відчутно активізує обстріли саме у дні державних, релігійних, національних свят та історичних дат. Руйнувань зазнають житлові будинки, виші, школи, лікарні, дитсадки, торгівельні центри, музеї, пам’ятники, спортивні зали та стадіони, життєво важлива інфраструктура міста.

Окупанти "гуманно" анонсують бомбардування

Тенденція останнього часу – ворог "анонсує" свої наміри та напередодні відверто інформує про це. 

Так, на початку липня у РФ повідомили, що будуть обстрілювати багатоповерховий будинок на Римарській – одній із центральних та найдавніших вулиць Харкова.

Саме у конкретно вказаному будинку, за версією російських військових "стратегів", засіли українські "нацисти" – мовляв, там розміщені арсенали зброї і "бойовики" прикриваються, "знущаються" над людьми – не дають покинути "небезпечне місце".

Римарська – в історичному центрі Харкова. Тут що не будівля – то й пам’ятник архітектури. Зовсім поруч, або за 100-500 метрів на сусідніх вулицях, – приміщення театрів, філармонія, органна зала, пам’ятники письменникам, олімпійський палац плавання, мерія, вищі навчальні заклади, гімназії, поліклініки, християнські храми. Один з них – культова споруда епохи українського бароко 18 сторіччя. Кажуть, для некерованих російських ракет 1000 метрів туди, 1000 сюди – це "норма"…


будинок Харківської обласної держадміністрації

Також у центрі міста – чоловічій монастир, синагога, великі сучасні торгівельно-розважальні центри, одна з найбільших бібліотек країни, банки, готелі, крамниці, зоопарк, "центри прийняття рішень", аптеки, заклади харчування.

Що ще може бути стерте ракетами

У старому, на Римарській, та новому приміщеннях оперного театру – в унікальних за акустичними даними залах – виступали Іван Козловський, Борис Гмиря, Іван Паторжинський, Марія Литвиненко-Вольгемут, Марк Рейзен, Михайло Гришко, Анатолій Солов’яненко, Євгенія Мірошниченко, Микола Манойло, Євген Червонюк, Марія Стеф’юк, Ольга Басистюк, працював хореограф Павло Вірський.
 
Меморіальні таблички говорять, що на початку 20-го сторіччя на сцені харківської опери співали, зокрема, Маттіа Баттістіні, Федір Шаляпін, Антоніна Нежданова, Леонід Собінов, Надія Забела-Врубель, Іван Алчевський. 

Стіни будинків у центрі Харкова та зали місцевих театрів пам’ятають не лише артистів, музикантів, а й голоси поетів та письменників, у тому числі й російських – Володимира Маяковського, Сергія Єсєніна, Андрія Бітова, Роберта Рождественського, Євгена Євтушенка та багатьох інших.
 
Також у центрі Харкова – Будинок "Слово" (його вже обстрілювали росіяни). У 30-х роках тодішнього столичного міста тут мешкали, зокрема, Микола Хвильовий, Володимир Сосюра, Микола Куліш, Павло Тичина, Іван Багряний, Лесь Курбас, Юрій Яновський – всього понад 150 відомих письменників, художників, акторів, інших митців.

У самому центрі міста також – драматичний театр, де містився легендарний "Березіль", працювали Лесь Курбас, Микола Куліш, Амвросій Бучма та ціла плеяда видатних режисерів, художників, акторів, музикантів.


зруйнована ракетами будівля Харківського університету ім. Григорія Сковороди

Все це, як бачимо, сьогодні може бути зруйноване чи назавжди поховане внаслідок безкінечних російських ракетних обстрілів, артилерійських та авіаційних ударів.

У Харкові вже судили нацистів

Прикметно, що у найдавнішому театральному оперному приміщенні на Римарській у грудні 1943 року відбувся Харківський трибунал – перший судовий процес над німецькими воєнними злочинцями.

Процес був відкритий для публіки. У в ньому брали участь численні представники іноземних видань, зокрема, кореспонденти американської "The New York Times", британських "The Times", "Санді експрес" та "Дейлі експрес", радіомовних компаній Франції та США.

Прокурори та слідчі Харківщини фіксують воєнні злочини Росії

За час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого на початок липня 2022 року, зареєстровано 2450 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами на Харківщині.

Сьогодні в області повністю або частково зруйновано майже 5500 будівель. Із них 2705 – це багатоповерхові будинки, 1462 – приватні житлові будинки, 453 – заклади освіти (у тому числі 219 шкіл, не враховуючи двох, що знищили за останні дні), 96 – заклади охорони здоров'я. 

Ці дані представив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на сесії Харківської обласної ради 4 липня.
 
Відомо про загибель щонайменше 932 мирних мешканців Харківщини, з яких 45 – діти, поранено 1743 людини (146 – діти). 

Гострою є проблема ідентифікації невпізнаних тіл та розшуку безвісти зниклих, у тому числі дітей, оскільки вони можуть перебувати на окупованих територіях або за межами України. За фактами безвісного зникнення громадян прокуратура розслідує 500 справ. 

Слідчі Харківщини повідомляють підозри за фактами порушення законів та звичаїв війни. Двох злочинців уже засудили. Прокурори провели понад 1500 оглядів місця події, близько 3000 допитів та призначили понад 2000 судових експертиз. У самому Харкові здійснено огляд майже всіх місць обстрілів.

У справах зазначеної категорії повідомлено про підозру 38 особам. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами скоєння 2368 злочинів про порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями російської армії – ст. 438 Кримінального кодексу України. 


приміщення музею Григорія Сковороди на Харківщині. Фото: Сергій Козлов

З усіх цих злочинів 1668 пов'язані з нападами чи бомбардуваннями цивільної інфраструктури, 40 – з убивствами, 67 – незаконним позбавленням волі, 112 – мародерствами та зареєстровано три факти зґвалтування. 

У справах про підозру повідомлено вже дев'яти особам, із яких сім – це військовослужбовці Російської Федерації та два – учасники незаконного збройного формування так званої "ДНР". До суду направлено обвинувальний акт стосовно двох осіб, по яких уже винесено обвинувальний вирок".
  
За даними прокурора, досі невідома кількість зниклих за час війни людей. За інформацією поліції, щодня кількість подібних заяв зростає. Особливо це стосується окупованих територій.

"Збільшується кількість заяв щодо безвісти зниклих осіб. Поліція всі ці заяви фіксує, проводимо експертизи, відбираємо зразки для можливого впізнання трупів, яких також залишається значна кількість. Невпізнаних трупів у нас майже щодня кількість збільшується", - інформує начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Також слідчі фіксують інші злочини, пов'язані з порушенням законів та звичаїв війни – вивезення збіжжя та різноманітної, у тому числі сільськогосподарської, техніки російськими військовими.

Зокрема, повідомляється про вивезення близько 1500 тонн зерна з тимчасово окупованого селища Макарів Богодухівського району до Росії. З Ізюмського лісового господарства окупанти вкрали й вивезли до Росії близько 100 одиниць техніки (транспортні засоби, обладнання).

*** Поки готувався до друку цей матеріал, стало відомо, що увечері 7 липня агресор завдав по Харкову нових потужних ударів із ракетних систем залпового вогню. 

"Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Внаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами троє цивільних загинули, п’ятеро – отримали поранення", - поінформував  голова  ОВА Олег Синєгубов.
 

Харків
Харківщина
Олег Синєгубов
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