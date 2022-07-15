Про це Братчук написав у telegram.

"Багатьма тгканалами пройшла інформація, що мама загиблої дівчинки у Вінниці пішла з життя. Майже відразу, слава Богу, надійшла інша інформація і цю помилку виправили. Молимося за життя Ірини й усі ми!", - йдеться у повідомленні.

Сергій Братчук також прикріпив скріншот, де пишуть, що Ірина прийшла до тями і її відключили від ШВЛ.

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