Одеська ОВА: мама загиблої дівчинки у Вінниці - вижила
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці - вижила
Про це Братчук написав у telegram.
"Багатьма тгканалами пройшла інформація, що мама загиблої дівчинки у Вінниці пішла з життя. Майже відразу, слава Богу, надійшла інша інформація і цю помилку виправили. Молимося за життя Ірини й усі ми!", - йдеться у повідомленні.
Сергій Братчук також прикріпив скріншот, де пишуть, що Ірина прийшла до тями і її відключили від ШВЛ.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
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