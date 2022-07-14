Після обстрілу Вінниці: посольство США просить своїх громадян їхати з України
Посольство США в Україні увечері 14 липня випустило термінове попередження для своїх громадян
Про це повідомляє сайт Посольства США в Україні
"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні приватно варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. Уникайте масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони", - наголошується у повідомленні.
Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.
"Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості про безпеку. Знайте розташування вашого найближчого притулку чи захищеного місця. У разі мінометного та/або ракетного обстрілу слідуйте інструкціям місцевої влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви відчуваєте, що ваше поточне місцезнаходження більше не є безпечним, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з переїздом в інше місце", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, ракетний удар по Вінниці, що розташована за кілька сотень кілометрів від лінії фронту, було завдано вранці 14 липня. За даними місцевої влади, загинули 23 людини, понад 115 отримали поранення.
- За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе