Після обстрілу Вінниці: посольство США просить своїх громадян їхати з України

Про це повідомляє сайт Посольства США в Україні

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні приватно варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. Уникайте масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони", - наголошується у повідомленні.

Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.

"Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості про безпеку. Знайте розташування вашого найближчого притулку чи захищеного місця. У разі мінометного та/або ракетного обстрілу слідуйте інструкціям місцевої влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви відчуваєте, що ваше поточне місцезнаходження більше не є безпечним, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з переїздом в інше місце", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний удар по Вінниці, що розташована за кілька сотень кілометрів від лінії фронту, було завдано вранці 14 липня. За даними місцевої влади, загинули 23 людини, понад 115 отримали поранення.

За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ

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