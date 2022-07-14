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Головна війна з Росією "Удар по військовому об’єкту". Представник Росії при ООН прокоментував ракетний обстріл Вінниці

"Удар по військовому об’єкту". Представник Росії при ООН прокоментував ракетний обстріл Вінниці

14 липня, 2022 четвер
20:34
війна з Росією Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі

За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ

Про це заявив старший радник постпредства РФ ООН при організації Євгеній Варганов, інформує "Медуза".

"Росія завдає ударів лише по військових об'єктах в Україні. Удару по Вінниці було завдано по Будинку офіцерів, де саме готувалися збройні сили України", - зазначив офіційний представник РФ.

Варганов також додав, що українські військові самі завдають ударів по цивільних, навівши за приклад нещодавню атаку на Нову Каховку, внаслідок якої "загинули їхні ж [українські] мирні жителі".

Варганов став першим офіційним представником російської влади, який прокоментував удар по Вінниці.

Відзначимо, що Будинок офіцерів у Вінниці використовується, як концертний зал та культурний центр. В інтернеті на численних спеціалізованих сайтах продавали квитки на заплановані там заходи. Про концерти та репетиції у ньому ,які мали відбутись сьогодні заявив Олег Скрипка та львівська співачка ROXOLANA.

  • Ракетний удар по Вінниці, що розташована за кілька сотень кілометрів від лінії фронту, було завдано вранці 14 липня. За даними місцевої влади, загинули 23 людини, понад 115 отримали поранення.

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ООН
Вінниця
ракетний удар
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