Про це заявив старший радник постпредства РФ ООН при організації Євгеній Варганов, інформує "Медуза".

"Росія завдає ударів лише по військових об'єктах в Україні. Удару по Вінниці було завдано по Будинку офіцерів, де саме готувалися збройні сили України", - зазначив офіційний представник РФ.

Варганов також додав, що українські військові самі завдають ударів по цивільних, навівши за приклад нещодавню атаку на Нову Каховку, внаслідок якої "загинули їхні ж [українські] мирні жителі".

Варганов став першим офіційним представником російської влади, який прокоментував удар по Вінниці.

Відзначимо, що Будинок офіцерів у Вінниці використовується, як концертний зал та культурний центр. В інтернеті на численних спеціалізованих сайтах продавали квитки на заплановані там заходи. Про концерти та репетиції у ньому ,які мали відбутись сьогодні заявив Олег Скрипка та львівська співачка ROXOLANA.

Ракетний удар по Вінниці, що розташована за кілька сотень кілометрів від лінії фронту, було завдано вранці 14 липня. За даними місцевої влади, загинули 23 людини, понад 115 отримали поранення.

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