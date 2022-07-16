Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, одна людина залишись у розшуку
У Вінниці надзвичайники завершили розбирати зруйновані будівлі після ракетних ударів армії РФ. Одна людина вважається зниклою безвісти
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України.
"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться у повідомленні.
За даними департаменту охорони здоров’я ОВА, унаслідок атаки армії РФ загинули 23 людини, зокрема троє дітей. За допомогою звернулися 202 людей, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 отримали допомогу амбулаторно.
"Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла)", - додають рятувальники.
Вранці 16 липня очільник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
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