Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, одна людина залишись у розшуку

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України.

"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться у повідомленні.

За даними департаменту охорони здоров’я ОВА, унаслідок атаки армії РФ загинули 23 людини, зокрема троє дітей. За допомогою звернулися 202 людей, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 отримали допомогу амбулаторно.

"Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла)", - додають рятувальники.

Вранці 16 липня очільник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.

Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр.

Після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей.

Радник президента Михайло Подоляк заявив, що російські ракетні обстріли українських міст є "схваленою військовою стратегією" країни-агресора.

Після обстрілу Вінниці: посольство США закликало своїх громадян їхати з України.

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