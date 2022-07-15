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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей

У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей

15 липня, 2022 п'ятниця
00:42
війна з Росією Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені

У четвер, 14 липня, після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей

Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Еспресо.TV.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього можна буде щось казати", - розповів Монастирський.

Міністр зазначив, що правоохоронці не мають конкретної інформації щодо можливих навідників.

"Ми говоримо про той вид ракет, це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах", - сказав Монастирський.

При цьому міністр наголосив, що Росія цілеспрямовано била по цивільних об'єктів і виключив можливість помилки в координатах.

"Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об'єктах... Думаю, що це одна з відповідей на дії наших Збройних сил, сил оборони на сході країни. ... Вони скоюють воєнні злочини, щоб залякати. ... Удари відбуваються по тих об'єктах, які не становлять жодної військової небезпеки. Крім того, сам тип зброї "Калібр" належить до досить високоточної зброї та обирає певну ціль. Сьогодні це - цивільні люди, цивільні автомобілі. ... З тих, кого ми провідали у лікарнях, і з тих, кого я тут бачив особисто - то це цивільні", - сказав Монастирський.

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Новини
Вінниця
ракетний удар
Денис Монастирський
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