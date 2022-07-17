Про це Борзов повідомив у telegram.

"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - написав Борзов.

14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці.

16 липня Сергій Борзов заявив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у місті загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.

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