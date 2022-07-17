Вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю: у Вінниці відмовилися зносити Будинок офіцерів, у який влучила російська ракета
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що у місті не будуть зносити Будинок офіцерів, у який влучила російська ракета
Про це Борзов повідомив у telegram.
"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - написав Борзов.
- 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці.
- 16 липня Сергій Борзов заявив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у місті загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе