Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у telegram.

"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять", - написав Борзов.

14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці.

16 липня Сергій Борзов заявив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у місті загинуло 24 людини, у тому числі троє дітей.

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