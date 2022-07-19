Кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 25
У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яку було поранено внаслідок ракетного удару російських окупантів
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у telegram.
"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять", - написав Борзов.
- 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці.
- 16 липня Сергій Борзов заявив, що внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у місті загинуло 24 людини, у тому числі троє дітей.
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