Про це йдеться на офіційній сторінці представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що міжнародні посли під час візиту засудили ракетний удар, якого Росія завдала по Вінниці 14 липня.

Члени делегації зустрілися із вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, а також поклали квіти на місці ракетного удару на знак вшанування памʼяті жертв російського обстрілу. Посли висловили свою підтримку та глибоке співчуття сімʼям загиблих.

"Ракетний удар по центру Вінниці є черговим з безперервного ряду обстрілів, що їх Росія систематично, свідомо та невибірково наносить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі України. Він був нанесений у той самий день, коли представники Європейського Союзу та міжнародні посадові особи зібралися в Гаазі, аби обговорити відповідальність Росії за воєнні злочини, які вона вчиняє в Україні. Ми повинні забезпечити справедливість. Це наш обов’язок перед усіма жертвами російської агресії серед мирного населення. У ХХІ столітті "брак знань" чи "просто виконання наказів" більше не є виправданнями. Не можна допустити безкарності", - йдеться у дописі.

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