Помер поранений лікар із Вінниці, який три тижні боровся за життя після російського теракту

Про це повідомляє мережа "Нейромед, Сучасна діагностика" в якій працював Павло Ковальчук.

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими. Неможливо виміряти сум та біль, який відчуває зараз вся команда Нейромед. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла Васильовича, ми як ніхто розуміємо та розділяємо ваш біль. Вічна та світла пам’ять", - йдеться у повідомленні.

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Публічний діяч Василь Рябчук розповів, що Павло Ковальчук був дуже хорошим спеціалістом, який вмів одразу знаходити контакт з маленькими пацієнтами.

"Я особисто не був з ним знайомий. Але на прийомі у нього за тиждень до трагедії був мій менший син Денис. 8-річний хлопчик був у захопленні - від лікарської доброти і вміння спілкуватись з дітьми. А щодо професійних якостей Павла Васильовича годі й казати - всі вважали його одним з найкращих в Україні. Горіть в пеклі, російські скоти. Світла пам‘ять Лікарю…", - написав Василь Рябчук.

Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр. 21 липня повідомлялося, що внаслідок російського теракту кількість загиблих зросла до 26 осіб. Тобто зараз це число становить 27 людей.

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