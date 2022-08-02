РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО, - Повітряні сили ЗСУ

Про це повідомили в telegram Повітряних Сил ЗС України.

Відомо, що 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну — винищувач авіації Повітряних Сил.

"На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У вівторок, 2 серпня, українська протиповітряна оборона збила 2 ракети над Вінницькою областю

2 серпня Генштаб повідомив, що російські окупаційні війська мають частковий успіх на напрямках Відродження - Кодема і Донецьк — Піски.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb