Окупанти мають частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски, – Генштаб

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

"Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад. У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх", – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк, а також завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.

"Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку загарбники стріляли поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького, завдали авіаудару неподалік Серебрянки і вели повітряну розвідку безпілотником біля Кривої Луки.

На напрямку Новолуганське - Івано-Дар'ївка росіяни намагалися наступати, але отримали відсіч від українських воїнів і відійшли.

"На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки", - зазначає Генштаб.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 41 170 військових, 259 реактивних систем залпового вогню, 1768 танків, 223 літаки і 191 гелікоптер.

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