За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 41 170 військових, 259 реактивних систем залпового вогню і 191 гелікоптер
З 24 лютого до 2 серпня Росія втратила в Україні 41 170 військових, 191 гелікоптер, 4014 бронемашин і 739 безпілотників
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 41 170 (+140) осіб
- танків ‒ 1768 (+0) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3) од.
- артилерійських систем – 936 (+4) од.
- РСЗВ ‒ 259 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 117 (+0) од.
- літаків – 223 (+0) од.
- гелікоптерів – 191 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 739 (+3)
- крилатих ракет ‒ 174 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2914 (+2) од.
- спеціальна техніка ‒ 82 (+0)
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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