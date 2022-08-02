Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 41 170 (+140) осіб

танків ‒ 1768 (+0) од.

бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3) од.

артилерійських систем – 936 (+4) од.

РСЗВ ‒ 259 (+0) од.

засобів ППО ‒ 117 (+0) од.

літаків – 223 (+0) од.

гелікоптерів – 191 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 739 (+3)

крилатих ракет ‒ 174 (+0)

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2914 (+2) од.

спеціальна техніка ‒ 82 (+0)

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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