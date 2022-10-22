Про це написав мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.

"У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу", - зауважив він.

Також Олександр Сєнкевич закликав містян економити електроенергію.

22 жовтня 1 451 603 абоненти залишилися без світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах. Серед них - 188 тис.мешканців Миколаївщини.

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