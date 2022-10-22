У Миколаєві відновили електропостачання
У різних мікрорайонах Миколаєва 22 жовтня поступово відновлюють електропостачання. Людей закликали економити світло
Про це написав мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.
"У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу", - зауважив він.
Також Олександр Сєнкевич закликав містян економити електроенергію.
- 22 жовтня 1 451 603 абоненти залишилися без світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах. Серед них - 188 тис.мешканців Миколаївщини.
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