Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Станом на 14:12 у Хмельницькій області світла не мають 672 тис. абонентів, у Миколаївській - 188 тис., Волинській - 102 тис., Черкаській - 242 тис., Рівненській - 174 790, Кіровоградській - 61 913 тис., Одеській - 10,5 тис.

За словами Кирила Тимошенка, фахівці відразу починають ремонтні роботи на місцях російських обстрілів. Заступник голови Офісу президента також закликав українців економити електроенергію.

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