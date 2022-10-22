English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В Україні близько 1,5 млн осель залишилися без світла внаслідок російських обстрілів

В Україні близько 1,5 млн осель залишилися без світла внаслідок російських обстрілів

22 жовтня, 2022 субота
14:51
війна з Росією світло

В Україні 22 жовтня 1 451 603 абоненти залишилися без світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Станом на 14:12 у Хмельницькій області світла не мають 672 тис. абонентів, у Миколаївській - 188 тис., Волинській - 102 тис., Черкаській - 242 тис., Рівненській - 174 790, Кіровоградській - 61 913 тис., Одеській - 10,5 тис.

За словами Кирила Тимошенка, фахівці відразу починають ремонтні роботи на місцях російських обстрілів. Заступник голови Офісу президента також закликав українців економити електроенергію.

  • 21 жовтня на Донеччині росіяни пошкодили високовольтну мережу.
  • У ніч на 22 жовтня росіяни обстрілювали Дніпропетровську область і залишили бкз світла майже 1 тис. родин.
  • У ніч із 21 на 22 жовтня в Черкаській області прогриміли вибухи, у двох районах зникла електроенергія.
  • 22 жовтня російські окупанти завдали удару по Рівненській області.
  • В Укренерго попередили про відключення електроенергії в Києві, на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Черкащині.
  • У Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого було поранено людину, частина міста залишилася без електроенергії.
  • 22 жовтня росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області. Постраждало троє людей, у кількох населених пунктах відсутнє світло.
  • Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області.
  • 22 жовтня ППО ЗСУ знищила 18 російських крилатих ракет.
  • В Укренерго заявили, що масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак із 10 до 12 жовтня.
  • На Волині російські загарбники вдруге за добу атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.
  • 22 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Хмельниччина
Одещина
Черкащина
Волинь
Миколаївщина
Рівненщина
Кіровоградщина
ракетний удар
Читайте також:
Сергій Суровікін
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Любимчик Єльцина і Путіна. Чому м’яснику Суровікіну не світять сирійські подвиги в Україні?
Швеція - НАТО
20 жовтня, 2022 четвер
Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
21 жовтня, 2022 п'ятниця
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
22 жовтня
15:07
Олаф Шольц
Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися, - Шольц
15:03
Оновлено
ракета
У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, у частині міста немає світла, поранено людину
14:44
Оновлено
Рівне
Росіяни завдали удару по Рівненщині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста
14:39
Фуміо Кісіда
Застосування Росією ядерної зброю буде актом ворожнечі проти людства, - прем'єр-міністр Японії Кішіда
14:36
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером, - Піонтковський
14:27
Урмас Рейнсалу
Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакета санкцій проти РФ
14:21
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Путін розхитує крісло під самим собою, іранський аятола теж, - ексрадник Назарбаєва
14:10
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі 23 жовтня
14:09
Леонід Канфер
Помер режисер та журналіст Леонід Канфер
14:06
Ексклюзив
путін путлер
Кінцевий пункт підвищення ставок Путіна - погроза тактичним ядерним ударом, - ексрадник Назарбаєва
14:00
OPINION
Юрій Бутусов
Що із забезпеченням війська зимовою формою?
13:44
Сі Цзіньпін та Ху Цзіньтао (праворуч)
Колишнього лідера Китаю попід руки вивели із президії під час з'їзду компартії в Пекіні
13:37
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсекретаря Компартії Китаю
13:24
Оновлено
електроенергія
Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, у двох районах області відсутня електроенергія
13:23
Ракетний удар
РФ вдруге за добу атакувала Волинь: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
13:20
Борис Джонсон
Джонсон терміново повертається до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра
13:17
Каховське водосховище
Окупанти заявили, що почали скидати з Каховського водосховища воду
13:13
На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт
12:56
Оновлено
Обстріляні будинки в Бахмуті
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох цивільних, поранили 10, пошкодили будинки й електролінії
12:49
Джорджія Мелоні
Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії
12:36
Кулеба
Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України
12:15
OPINION
Андрій Бондар
"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"
12:13
світло
Масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак 10-12 жовтня, - Укренерго
12:01
Німеччина уряд
Глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні
11:51
Українська ППО ЗСУ
Під час масованої суботньої атаки знищено 18 російських крилатих ракет
11:35
Оновлено
обстріл ракета
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
11:26
Ілон Маск
Білий дім обговорює з Маском постачання Starlink протестувальникам в Ірані
11:08
вибух, Узбекистан, військсклад
В Узбекистані на військовому складі стався вибух
11:05
збита ракета
Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області
10:49
електроенергія
РФ завдала двох ракетних ударів по енергооб'єкту на Одещині, постраждали три людини
10:46
Ексклюзив
Херсон
Звільнення Херсону відбуватиметься у кілька етапів, - військовий експерт Світан
10:30
МВФ
МВФ закликав Україну відмовитись від зниження податків
10:28
Оновлено
ППО
На Київщині сили ППО збили кілька ракет, які летіли на столицю
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Бездушні ринки зжерли Ліз Трасс
10:05
Ексклюзив
ЗСУ
Військові готові зустріти ворога при спробі вторгнення з Білорусі, - речник Держприкордонслужби
09:59
Світло
В Укренерго попередили про відключення електроенергії у Києві та чотирьох областях
09:39
втрати рф
За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак
09:17
Антонівський міст
Британська розвідка дізналася, як РФ намагається розв'язати проблему з пошкодженими мостами у Херсоні
08:48
Китай
Китай засудив санкції ЄС проти Ірану за постачання РФ зброї для війни проти України
08:40
на фото: руйнування
Росіяни вночі гатили по Нікопольщині, майже 1000 родин лишилися без світла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV