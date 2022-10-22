В Україні близько 1,5 млн осель залишилися без світла внаслідок російських обстрілів
В Україні 22 жовтня 1 451 603 абоненти залишилися без світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
Станом на 14:12 у Хмельницькій області світла не мають 672 тис. абонентів, у Миколаївській - 188 тис., Волинській - 102 тис., Черкаській - 242 тис., Рівненській - 174 790, Кіровоградській - 61 913 тис., Одеській - 10,5 тис.
За словами Кирила Тимошенка, фахівці відразу починають ремонтні роботи на місцях російських обстрілів. Заступник голови Офісу президента також закликав українців економити електроенергію.
- 21 жовтня на Донеччині росіяни пошкодили високовольтну мережу.
- У ніч на 22 жовтня росіяни обстрілювали Дніпропетровську область і залишили бкз світла майже 1 тис. родин.
- У ніч із 21 на 22 жовтня в Черкаській області прогриміли вибухи, у двох районах зникла електроенергія.
- 22 жовтня російські окупанти завдали удару по Рівненській області.
- В Укренерго попередили про відключення електроенергії в Києві, на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Черкащині.
- У Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого було поранено людину, частина міста залишилася без електроенергії.
- 22 жовтня росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області. Постраждало троє людей, у кількох населених пунктах відсутнє світло.
- Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області.
- 22 жовтня ППО ЗСУ знищила 18 російських крилатих ракет.
- В Укренерго заявили, що масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак із 10 до 12 жовтня.
- На Волині російські загарбники вдруге за добу атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.
- 22 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області.
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