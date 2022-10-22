Росіяни завдали удару по Рівненщині

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль у telegram.

"Ворог дістався і до нас. Є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте офіційної інформації", - написав Коваль.

22 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без електроенергії

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