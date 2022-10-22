Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович.

Він зазначив, що пошкоджено два об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим Райкович звернувся до підприємств і мешканців області з проханням суттєво скоротити споживання електроенергії. Наразі в області вже є відключення світла.

"Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади!" - наголосив голова Кіровоградської ОДА (ОВА).

Також 22 жовтня росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури в Луцьку.

Обстріляли також Хмельницький.