Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області
Окупанти завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович.
Він зазначив, що пошкоджено два об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим Райкович звернувся до підприємств і мешканців області з проханням суттєво скоротити споживання електроенергії. Наразі в області вже є відключення світла.
"Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади!" - наголосив голова Кіровоградської ОДА (ОВА).
- Також 22 жовтня росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури в Луцьку.
- Обстріляли також Хмельницький.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе