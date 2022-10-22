За час повномасштабної війни від рук росіян на Донеччині загинуло 1073 людини
За добу росіяни вбили в Донецькій області щонайменше трьох мирних мешканців
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за добу від рук росіян загинуло троє цивільних у Бахмуті. Ще десятеро зазнали поранень.
Загалом за час повномасштабної війни окупанти вбили щонайменші 1073 мирних мешканців Донеччини, 2451 - поранили. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі точну їх кількість підрахувати неможливо.
- 20 жовтня на Донеччині загарбники вбили двох цивільних на Донеччині. Також на звільнених територіях Донецької області знайшли дев'ять тіл загиблих під час окупації.
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