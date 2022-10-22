За час повномасштабної війни від рук росіян на Донеччині загинуло 1073 людини

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за добу від рук росіян загинуло троє цивільних у Бахмуті. Ще десятеро зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабної війни окупанти вбили щонайменші 1073 мирних мешканців Донеччини, 2451 - поранили. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі точну їх кількість підрахувати неможливо.

20 жовтня на Донеччині загарбники вбили двох цивільних на Донеччині. Також на звільнених територіях Донецької області знайшли дев'ять тіл загиблих під час окупації.