Про це розповів голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані", - зазначив він.

Крім того, одна людина отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Точну кількість жертв у Маріуполі наразі неможливо встановити.

19 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця Донеччини, ще 5 поранили. Також було знайдено тіла 12 загиблих під час окупації.

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