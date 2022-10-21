На Донеччині росіяни протягом доби вбили двох цивільних, знайдено ще 9 загиблих під час окупації
На Донеччині 20 жовтня загарбники вбили двох цивільних, одного поранили. Знайдено тіла ще 9 загиблих під час окупації
Про це розповів голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані", - зазначив він.
Крім того, одна людина отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Точну кількість жертв у Маріуполі наразі неможливо встановити.
- 19 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця Донеччини, ще 5 поранили. Також було знайдено тіла 12 загиблих під час окупації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.38Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе