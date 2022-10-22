Росіяни вночі гатили по Нікопольщині, майже 1000 родин лишилися без світла
У ніч на 22 жовтня росіяни обстрілювали дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Під ворожі обстріли потрапили Марганецька й Нікопольська громади. Попередньо, постраждалих немає.
Резніченко зазначив. що найбільше постраждав Нікополь. По місту гатили з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, унаслідок чого понад 20 будинків і кілька газонів зазнали пошкоджень. Також обірвало лінії електропередач.Наразі близько 1 тис. людей перебувають без світла. На місці працюють енергетики.
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- Також у ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкащині.
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