На Черкащині прогриміли вибухи. Росія атакувала регіон під час тривоги

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повітряна тривога на Черкащині тривала з 00:21 до 03:39.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях", - написав Табурець.

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