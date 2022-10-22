На Черкащині прогриміли вибухи. Росія атакувала регіон під час тривоги
У ніч з 21 на 22 жовтня у Черкаській області прогриміли вибухи
Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Повітряна тривога на Черкащині тривала з 00:21 до 03:39.
"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях", - написав Табурець.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе