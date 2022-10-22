Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в telegram.

"22 жовтня о 07:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр" та здійснили 16 пусків.

В зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: - 13 Х-101/Х-555 та 5 "Калібрів".

22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.

Також у суботу в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії.

Крім цього, росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.

У Черкаській області прогриміли вибухи, у двох районах наразі відсутня електроенергія.

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