РФ завдала двох ракетних ударів по енергооб'єкту на Одещині, постраждали три людини
У суботу 22 жовтня росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області, в кількох населених пунктах відсутня електроенергія
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у telegram.
"Вранці ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", - написав Марченко.
У Одеські РДА додали, що внаслідок удару постраждали три людини. Їм надається надається медична допомога.
- 22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.
- Також у суботу в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії.
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