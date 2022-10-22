Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у telegram.

"Вранці ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", - написав Марченко.

У Одеські РДА додали, що внаслідок удару постраждали три людини. Їм надається надається медична допомога.

22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.

Також у суботу в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії.

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