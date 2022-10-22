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РФ завдала двох ракетних ударів по енергооб'єкту на Одещині, постраждали три людини

22 жовтня, 2022 субота
10:49
війна з Росією електроенергія

У суботу 22 жовтня росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області, в кількох населених пунктах відсутня електроенергія

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у telegram

"Вранці ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", - написав Марченко. 

У Одеські РДА додали, що внаслідок удару постраждали три людини. Їм надається надається медична допомога.

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Одеса
Одещина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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