У Миколаївській області відновлять продаж слабоалкогольних напоїв на прохання бізнесу
Миколаївська область збирається відновити продаж слабоалкогольних напоїв, але збереже заборону продавати його військовим
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні у телеграм.
"На прохання бізнесу ми збираємось дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках і в барах в зв'язку з погодою, у зв''язку з тим, що бізнесу треба працювати", – сказав Кім.
Але під суворою забороною буде продаж слабкого алкоголю військовим, додав він.
"Також готую розпорядження про скорочення комендантської години, вона розпочинатиметься з 10-ї вечора – день подовжується", – додав Кім.
- Нагадаємо, У Києві з 16 травня послабили обмеження на продаж алкоголю в закладах громадського харчування.
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