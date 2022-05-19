Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні у телеграм.

"На прохання бізнесу ми збираємось дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках і в барах в зв'язку з погодою, у зв''язку з тим, що бізнесу треба працювати", – сказав Кім.

Але під суворою забороною буде продаж слабкого алкоголю військовим, додав він.

"Також готую розпорядження про скорочення комендантської години, вона розпочинатиметься з 10-ї вечора – день подовжується", – додав Кім.

Нагадаємо, У Києві з 16 травня послабили обмеження на продаж алкоголю в закладах громадського харчування.

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