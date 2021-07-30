У Мінагрополітики назвали середню ціну гектару сільгоспземлі після відкриття ринку

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.



"За перший місяць роботи ринку землі середня ціна за український гектар складає 40 тис. грн. Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях. Але географія продажів - по всій країні", - цитує пресслужба слова Лещенка.



Так, за даними міністра, за 30 днів роботи ринку загальна площа проданих ділянок склала 5324 га, а сума угод склала 210 млн грн. Всього від старту ринку землі було укладено 2901 угоду.



Тобто, поясив Лещенко, лише 1 із 2 тис. власників землі розпорядилися нею: продали чи подарували.

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