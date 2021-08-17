У Мінекономіки анонсували додаткові заходи для працевлаштування безробітних

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, міністр економіки Олексій Любченко проанонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проєктів, замовником яких є органи державної влади.



"Під час реалізації таких програм та проєктів окремий фокус - на виконанні показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес. Мета - економіка повинна відновлюватися та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов'язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і в світі", - цитує пресслужба слова Любченка.



За даними Мінекономіки, станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тис. осіб, що на 36% менше, ніж на цю дату минулого року. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb