У Мінекономіки анонсували додаткові заходи для працевлаштування безробітних
Мінекономіки впроваджуватиме додаткові заходи для створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Згідно з повідомленням, міністр економіки Олексій Любченко проанонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проєктів, замовником яких є органи державної влади.
"Під час реалізації таких програм та проєктів окремий фокус - на виконанні показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес. Мета - економіка повинна відновлюватися та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов'язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і в світі", - цитує пресслужба слова Любченка.
За даними Мінекономіки, станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тис. осіб, що на 36% менше, ніж на цю дату минулого року.
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