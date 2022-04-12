У Міноборони Великої Британії переконані, що план Росії у війні проти України провалюється

Про це британське відомство повідомляє в twitter.

Зокрема, зазначається, що під час бойових дій щонайменше шість російських генералів було убито, а російські солдати зраджують і атакують своїх командирів.

При цьому в оборонному відомстві нагадали, що 2 тис. 151 одиниця російської військової техніки, артилерійської зброї і повітряних апаратів було пошкоджено, покинуто, знищено або захоплено, що втричі перевищує аналогічні показники втрат Збройних сил України.

"Російські підрозділи зазнають значних втрат і були змушені повернутись у Білорусь та Росію для реорганізації й відновлення запасів. Ще російські військові випадково збили власний повітряний апарат", - йдеться в повідомленні.

Водночас звертається увага, що офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков стверджує, що "спеціальна військова операція йде суворо відповідно до затвердженого плану".

У цьому зв'язку в британському Міноборони запитують: "Чи це дійсно план?" І закликали Росію припинити війну в Україні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни заявляє, що Росії бракує ресурсу для перемоги на Донбасі. Вони можуть лише досягнути обмеженої користі за дуже високу ціну.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.