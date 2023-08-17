Про це йдеться в повідомленні Military Media Center.

Кампанія "Оновлюй дані в ТЦК" складається з чотирьох відеороликів.

"Їх суть у тому, що ми порівнюємо дитячі страхи зі страхами, які є зараз у кожного з нас, бо ми раніше не стикались із війною такої інтенсивності, такого масштабу", - сказала Ганна Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що основне, до чого закликає Міноборони, - це просто прийти в територіальні центри комплектування й оновити свої дані. Це не означає, що людину після цього відразу мобілізують або "візьмуть на олівець", бо вона прийшла в ТЦК.

У Міноборони розповіли, що намагалися з'ясувати, чому люди, які зобов’язані прийти і оновити свої дані в територіальних центрах комплектування, цього не роблять. На їхню думку, головною проблемою є страх.

"Тому ми розробили кампанію, у якій ми будемо безпрецедентно щирими і в якій наші військові, відомі комбриги, чесно зізнаються, що вони теж бояться, але долають свій страх", - додала Маляр.

За її словами, на війні страшно кожному, але цього не треба соромитись, бо "ми всі живі люди і ми всі долаємо цей страх заради того, щоб перемогти".

Вона наголосила, що цю процедуру має пройти кожна військовозобов'язана людина, тому що ми як відповідальні громадяни повинні розуміти, що в країні війна і кожен повинен принаймні виконувати свій обов’язок, тим більше, що це полегшить роботу ТЦК, а також вдасться "зняти частину корупційних ризиків у цій ситуації".

Ганна Маляр звернула увагу, що не всі мобілізовані – це люди, які виконують бойові задачі. Вона не заперечує, що є потреба в усіх спеціальностях, але кампанія має на меті саме оновлення даних, щоб держава мала в розпорядженні коректну інформацію.

"Тут важлива довіра між громадянами і ТЦК. Зараз ми робимо крок на зустріч до встановлення цієї довіри", - сказала заступниця міністра.