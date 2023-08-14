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Звільненням воєнкомів корупцію в державі не ліквідуємо, - нардеп Княжицький

14 серпня, 2023 понедiлок
21:45
Війна з Росією мобілізація

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що корупцію в ТЦК можна подолати, якщо змінити всю систему призову на військову службу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Не можна подолати корупцію в якійсь одній сфері, якщо не боротись з нею системно. Зараз говорять, що воєнкоми корупціонери. Можливо це так і є, проте тоді треба їх не звільняти, а притягнути до відповідальності. Звичайно є корупціонери, але є порядні люди, які професійно виконують свою роботу. Є й ті, хто був на фронті. Корупціонерів у військоматах треба притягати до відповідальності через справедливий суд. Якщо цього не зробити і просто замінити людей, то таким чином корупцію не подолати", - пояснив Княжицький.

Народний депутат наголосив, що в Україні слід змінити саму систему призову до військової служби

"Я думаю, що не можна узагальнювати. Серед представників ТЦК є порядні люди. Заяви про те, що всі вони корупціонери, я вважаю, їх ображають. Тому треба змінювати підхід до цієї ситуації. Потрібно змінити систему призову. Також слід зробити нормальний облік всіх призовників. В нас ця система взагалі не працювала. Адже часто люди проживають за іншими адресами, а закон складений таким чином, що дуже важко вручити повістку військовозобовʼязаному", - додав він.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко. 

Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Президент України у п'ятницю, 11 серпня, провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт

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