Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі.

За словами Дарії Марчак, універсальна соцдопомога – це виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.

"Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту – це те, що ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму та запровадити певний базовий показник та порівнювати доходи, які отримує родина з ним. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій родині від держави", – повідомила заступниця міністра.

Вона додала, що така допомога буде тимчасовою – поки людина не знайде роботу та не повернеться до самостійного життя.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що у бюджеті України на 2023 рік буде закладено фінансування тільки на захищені видатки - соціальні виплати та армію.

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