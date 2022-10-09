У Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні почнуть виплачувати універсальну соцдопомогу
Розмір нового виду допомоги залежатиме не від прожиткового мінімуму, а від нового базового показника, а запровадити виплати планують у квітні наступного року
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі.
За словами Дарії Марчак, універсальна соцдопомога – це виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.
"Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту – це те, що ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму та запровадити певний базовий показник та порівнювати доходи, які отримує родина з ним. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій родині від держави", – повідомила заступниця міністра.
Вона додала, що така допомога буде тимчасовою – поки людина не знайде роботу та не повернеться до самостійного життя.
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