Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Бюджет буде такий же, як і в цьому році, коли фінансуються тільки захищені видатки. Фінансується соціалка коштом наших західних партнерів і фінансується армія коштом податків і Нацбанку. Тут шукати особливо чогось не потрібно. Ми зараз в такій ситуації, коли простору для маневру просто фізично немає. Соціальна сфера фінансується цього року і буде фінансуватися наступного. Це все робиться коштом коштів наших західних партнерів", - заявив він.