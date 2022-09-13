У бюджеті-2023 точно буде закладено фінансування лише на соціалку та армію, - інвестбанкір Фурса
У бюджеті України на 2023 рік буде закладено фінансування тільки на захищені видатки - соціальні виплати та армію
Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Бюджет буде такий же, як і в цьому році, коли фінансуються тільки захищені видатки. Фінансується соціалка коштом наших західних партнерів і фінансується армія коштом податків і Нацбанку. Тут шукати особливо чогось не потрібно. Ми зараз в такій ситуації, коли простору для маневру просто фізично немає. Соціальна сфера фінансується цього року і буде фінансуватися наступного. Це все робиться коштом коштів наших західних партнерів", - заявив він.
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