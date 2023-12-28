У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС

Про це чиновниця сказала в ефірі телемарафону.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", - заявила Жолнович.

За її словами, в разі затримки західної допомоги може не бути індексації пенсій, але базові виплати будуть.

"На це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", - сказала чиновниця.

Вона додала, що до бюджету на наступний рік заклали підвищення та індексації.

"Я думаю, що ми зможемо впоратися з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії й підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", - резюмувала Жолнович.