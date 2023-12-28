У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
Міністр соцполітики Оксана Жолнович стверджує, що в разі затримки фінансової допомоги від Заходу Україна знайде кошти на виплату пенсій із внутрішніх ресурсів
Про це чиновниця сказала в ефірі телемарафону.
"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", - заявила Жолнович.
За її словами, в разі затримки західної допомоги може не бути індексації пенсій, але базові виплати будуть.
"На це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", - сказала чиновниця.
Вона додала, що до бюджету на наступний рік заклали підвищення та індексації.
"Я думаю, що ми зможемо впоратися з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії й підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", - резюмувала Жолнович.
- Напередодні очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, що Києву, можливо, доведеться затримати зарплати для 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо західна допомога не надійде. Пізніше вона уточнила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, але сподівається, що він не знадобиться, бо гроші надійдуть вчасно.
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