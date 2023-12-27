Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки

Про це очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала FT.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму "виживання" після того, як вона почне відновлення у 2023 році зі зростанням валового внутрішнього продукту, за оцінками МВФ, у 4,5 відсотка.

"Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново", - сказала Свириденко.

Уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від його найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 млрд доларів зовнішньої підтримки, підкреслила чиновниця.

За її словами, Київ намагався заощадити гроші та змінити пріоритети видатків із вересня, коли західна підтримка почала слабшати. Він збільшив податок на надприбуток банків до 50 відсотків. Також президент Володимир Зеленський у листопаді підписав закон про передачу до загального бюджету військового ПДФО громад. Але Україна вже відчуває дефіцит, сказала Свириденко. Близько 5 млрд доларів, виділених міжнародними донорами та кредиторами в грудні, не вистачить для покриття витрат.

Свириденко зазначила, що Україна надаватиме пріоритет обороні та обслуговуванню боргу, що означає "великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей".